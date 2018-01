FOTO. Con l'autoarticolato fuori strada: paura a Frigento I soccorsi dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono intervenuti a Frigento, in via Tre Masserie, per un autoarticolato finito fuori strada. Le operazioni di recupero del pesante automezzo sono ancora in corso, la zona è stata perimetrata. Fortunatamente il mezzo è rimasto in bilico senza adagiarsi completamente su un lato. Solo tanto spavento per il conducente.