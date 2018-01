Dramma a Cervinara: 50enne si toglie la vita Lascia moglie e figli

Dramma a Cervinara dove un uomo ha deciso di farla finita. G. M., 50 anni, si è tolto la vita in via Luigi Romano, dove abitava con la famiglia. Il 118 è intervenuto immediatamente ma non c’è stato nulla da fare.

L’uomo ha messo in atto il suo gesto estremo nella palazzina dove abitava anche la madre. Proprio in casa di sua mamma l'ha fatta finita. Lascia nel più disperato dolore la moglie e i tre figli.