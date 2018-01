Drug Market a Montella: 20enne finisce in carcere La misura cautelare

Un anno e mezzo fa era stato colpito dall'obbligo di dimora: una misura che avrebbe però violato. E che per questo è stata aggravata dalla Corte di appello di Napoli, che ha disposto la custodia in carcere per un 20enne di Montella. Un provvedimento eseguito dai carabinieri della locale Compagnia, che l'hanno trasferito presso la casa circondariale di Avellino.

Il giovane era rimasto coinvolto, nel maggio 2016, nell’operazione antidroga “The Drug market”, sfociata nell'adozione di cinque misure cautelari, una delle quali - l'obbligo di dimora - aveva riguardato l'allora 19enne. Epilogo di un'indagine diretta dalla Procura di Avellino, nel mirino un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e i rapporti stretti con studenti minorenni.