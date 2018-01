Tenta di stuprare una 12enne in Villa Comunale:caccia all'uomo A Mugnano

Caccia all'uomo nel Mandamento per un tentato stupro ai danni di una ragazzina. E' accaduto ieri, in serata, nella villa comunale. La 12enne era uscita con una sua amichetta. Una domenica pomeriggio come tante. Si erano appena salutate quando la piccola sarebbe stata aggredita da un uomo, che avrebbe tantato di abusare di lei. Che, per fortuna, è riuscita a liberarsi, scappare e cercare aiuto.

Corsa a casa, è stata accompagnata dai genitori in caserma, dove è stata presentata una denuncia. I militari hanno fatto partire le indagini per risalire al protagonista dell'episodio. Intanto c'è molto allarme in paese per quanto accaduto. Una sorta di coprifuoco sarebbe scattato per molti genitori impauriti ,che avrebbero imposto ai propri figli e figlie di non allontanarsi da casa.

Siep