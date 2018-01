Droga e armi in casa: arrestato un 45enne L'operazione messa a segno dai carabinieri della compagnia di Baiano.

E' di un arresto l'esito dei controlli dei carabinieri di Baiano coordinati dal comandante Gianluca Candura. I militari hanno fermato un 45enne del posto: nei suoi confronti sono ipotizzati i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione illegale di armi bianche.

Una perquisizione domiciliare nell'abitazione del'uomo ha corroborato le ipotesi investigative degli inquirenti: sono stati rinvenuti tredici involucri di marijuana, un bilancino di precisione, un coltello a scatto e un pugnale.

Il ragazzo, interrogato dai militari, ha indicato dove era celata altra droga: in un bidoncino di plastica seppellito in giardino. All'interno un involucro di plastica e un sacco di juta pieni di infiorenscenze di marijuana.

Droga e armi sono stati sequestrati, il 45enne arrestato. Per lui si è celebrato il processo per direttissima. Il Tribunale di Avellino, alla luce delle evidenze emerse in fase d'indagine, ha stabilito una pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 4mila euro di multa.