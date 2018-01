Medio Calore, allerta furti: arrivano i rinforzi Montemiletto, villa di un imprenditore svaligiata tre volte

Allerta furti nella media valle del Calore. Arrivano i rinforzi in aiuto della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano.

Super lavoro nelle ultime settimane per le forze dell'ordine impegnate in un'offensiva senza precedenti contro bande di malviventi che stanno facendo razzia. Da due mesi i borghi del comprensorio ai confini con il Sannio sono finiti nel mirino di professionisti dello scasso e delle incursioni nelle abitazioni private.

Da Venticano a Montemiletto, da Pietradefusi a Mirabella Eclano. Non c'è tregua, e basta che cala l'attenzione che il fenomeno si ripresenta.

A Montemiletto negli ultimi giorni sono infatti ripresi i raid. Nella villa di un noto imprenditore del paese sono stati già tre volte. L'ultima hanno segato le inferriate con un flex ed estromesso il sistema di videosorveglianza. Il sindaco del paese della Leonessa, Agostino Frongillo, ha invitato la comunità non solo alla massima collaborazione quanto a denunciare alle forze dell'ordine i furti che vengono perpetrati.

Settimane fa è stato convocato dal prefetto Tirone anche un apposito vertice interforze per adottare provvedimenti mirati e adeguati al caso. Dopo una breve tregua però i furti sono ripresi.

Nei giorni scorsi controlli serrati anche ad Ariano Irpino e nel circondario su precise disposizioni del Questore di Avellino Luigi Botte. Rinforzi anche qui, con l'impiego del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata e Campania. Controlli che sono stati estesi soprattutto nel territorio a nord della città, nella zona di Valleluogo fino al confine con Montecalvo Irpino e nelle località Scarnecchia e Manna sul versante opposto verso Grottaminarda. Un'attività incessante che ha visto in azione Mercurio” lungo le strade della Valle Ufita. Equipaggi in grado di inquadrare, con la telecamera, una targa ed ottenere in tempo reale una serie di dati tra i quali la denuncia di furto ed altre varie irregolarità. Un sistema in continuo aggiornamento, capace di effettuare 50 controlli ogni ora. Decine di irregolarità riscontrate e numerose sanzioni elevate.

Gianni Vigoroso