Montella, crollano alberi e pannelli fotovoltaici: le immagini Montella. Emergenza maltempo. Crollano alberi e disagi per i cittadini.

di Andrea Fantucchio

Il maltempo continua a non risparmiare l'Irpinia. Lavoro straordinario per la polizia municipale, vigili del fuoco e volontari della protezione civile a Montella, impegnati dalle 4 della scorsa notte. Il mal tempo ha causato la caduta di calcinacci da edifici privati e palazzine.

Gli agenti della municipale, guidati dal Gerardo Iannella, e i volontari della protezione civile, guidati da Francesco D'Aniello, hanno rimosso un grosso albero di faggio caduto in strada.

L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Acerno a Bagnoli Irpino, nel territorio di Montella.

Fondamentali, nell'azione di rimozione, i mezzi comunali.

Intanto gli agenti, con la collaborazione di alcune ditte, si sono occupati di far deviare il traffico ad automobilisti e cittadini così da preservare la loro incolumità.

I vigili del fuoco sono stati fondamentale per interdire la zona e mettere in sicurezza un edificio scolastico. Il vento aveva infatti fatto cadere i pannelli solari che ricoprono il tetto della scuola.

Decine gli edifici dai quali sono caduti tegole e calcinacci. Due alberi abbattuti dal veno, uno in località Toppolo.

I Vigili del Fuoco di Avellino, dalla serata di ieri, sono stati impegnati in circa cinquanta interventi per far fronte all'emergenza che sta interessando il capoluogo e l'intera provincia. Tantissimi gli alberi caduti, come nei casi di Nusco, Roccabascerana, San Mango sul Calore, Prata di Principato Ultra, in via Piemonte ad Avellino, in contrada Alvanite ad Atripalda, in via Di Capua sempre ad Avellino. E poi sempre per caduta alberi a Lioni, in contrada Sant'Oronzo e contrada Pignatelli ad Avellino, Santa Lucia di Serino, Salza Irpina, Montemiletto.

Ad Avellino in corso Vittorio Emanuele sono state messe in sicurezza delle lamiere pericolanti, mentre in via Tagliamento si è intervenuti per una impalcatura pericolante. Il distaccamento di Bisaccia è intervenuto per delle lamiere pericolanti ad Andretta. A Chianche il forte vento ha divelto una copertura.