Iphone a prezzo stracciato, ma era solo una truffa Bisaccia. Indagato un giovane truffatore barese.

di AnFan

Quell'iphone sembrava un affare, ma in realtà l'offerta per acquistarlo era solo una truffa. Celata dietro a quel prezzo vantaggioso e a una descrizione del prodotto estremamente allettante. Questo quanto emerso dall'indagine dei carabinieri della stazione di Bisaccia, scattata dopo la denuncia di un 30enne gambiano residente nel comune irpino. L'uomo ha raccontato di aver visto un annuncio online, l'inserzionista era un giovane barese che offriva un iphone a prezzo vantaggioso. La presunta vittima della truffa ha versato la cifra pattuita sull'iban indicato dall'indagato, numero collegato a una carta prepagata. Il prodotto - come avrete di certo intuito - non è mai stato consegnato. L'inserzionista si è reso irreperibile. Sono seguiti giorni di indagini condotte dai militari che si sono avvalsi della collaborazione di alcuni esperti informatici. Si è così arrivati all'identificazione e alla successiva denuncia del giovane barese. Nei suoi confronti è ipotizzato il reato di truffa.