Atripalda. Va a lavoro e trova il furgone senza gomme Il colpo nella notte

di Simonetta Ieppariello

Amaro risveglio per un imprenditore questa mattina, che arrivato sul posto di lavoro, nel suo deposito di Atripalda, ha trovato il suo furgone, necessario per effettuare le consegne, senza ruote.

La banda degli pneumatici non da pace. Tornano in azione i ladri, stavolta nella cittadella sulle rive del Sabato. Indisturbati sono riusciti a sollevare un furgone marca Mercedes, per portare via i quattro pneumatici. Per l'imprenditore solo la brutta sorpresa questa mattina, e il grosso disagio di dover riparare il danno per poter lavorare ed effettuare il giro di consegna.

«Al danno la beffa - commenta amaro - devo provvedere a riparare subito quanto accaduto, altrimenti rischio di non poter lavorare oggi». Una escalation senza fine quella dei furti di gomme e cerchioni. Agiscono ovunque di notte. La dinamica sembra rodata. In azione si entra di notte, favoriti dal buio e tenebre, in zona non servite da sistemi di videosorveglianza. I mezzi vengono sollevati con agili mezzi di sospensione, in tempi da record vengono rubati gli pneumatici per poi sparire, lasciando furgoni e vetture sospese nel vuoto, su blocchi di tufo, mattoni o sospensori in acciaio. Indagano i Carabinieri. Ieri l'ultimo colpo a Torrette di Mercogliano. Solo per citarne uno. Nelle scorse settimane furti a raffica in città, ad Avellino.