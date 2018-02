Montemiletto, incidente in galleria: 57enne in ospedale E' accaduto questa mattina poco dopo le 11. Sul posto 118 e Polstrada di Avellino.

di AnFan

E' di un ferito il bilancio dell'incidente che si è verificato questa mattina a Montemiletto, poco dopo le 11. La dinamica del sinistro – nel quale sono state coinvolte due vetture - è ancora da ricostruire. Se ne occuperanno gli agenti della Polstrada di Avellino diretta dal vicequestore Renato Alfano. Sul posto è intervenuta un'ambulanza: il personale medico ha soccorso una 57enne poi ricoverata all'ospedale San Giuseppe Moscati in codice giallo. Gli esami strumentali hanno escluso ferite gravi per la malcapitata. L'incidente si è verificato in una galleria e ha finito per creare una lunga coda in zona. Il traffico ha iniziato a defluire regolarmente solo una mezz'ora dopo l'accaduto.