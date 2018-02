Investito da un'auto: 34enne grave al Moscati Calitri. E' avvenuto questa sera poco dopo le 19.30. Tempestivo l'intervento del 118.

di Andrea Fantucchio

E' di un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio, poco dopo le 19.30, a Calitri, non distante dal campo sportivo. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un'automobile che non è riuscita ad arrestarsi in tempo. E' stato chiamato il 118. Sul posto è intervenuta a tutta velocità un'ambulanza che ha caricato il malcapitato ed è poi ripartita, in codice rosso, in direzione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Appena arrivato nella struttura ospedaliera l'uomo è stato affidato alle cure del personale medico. Le sue condizioni sarebbero stabili, la prognosi è riservata. A occuparsi delle indagini i carabinieri della stazione locale. Toccherà a loro ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire eventuali colpe. Si riveleranno fondamentali in questo senso i rilievi effettuati che dovrebbero permettere di stabilire la velocità del mezzo al momento dell'impatto.

Un incidente simile a quello avvenuto ieri sera lungo la vecchia Ofantina nel territorio di Castelvetere. Una donna è stata investita da un'auto che non è riuscita a fermare la propria corsa. La 31enne era stata poi trasportata d'urgenza all'ospedale Moscati.

E' andata decisamente all'uomo che guidava la vettura che si è ribaltata questo pomeriggio a Serino. La dinamica è ancora da accertare, forse a essere determinante è stato il terreno scivoloso. Tempestivo l'intervento dell'ambulanza che ha caricato il malcapitato ed è ripartita in direzione dell'ospedale Landolfi di Solofra. Il 28enne è stato ricoverato in codice giallo. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto avrebbero escluso lesioni agli organi interni. Per lui solo forti contusioni oltre al comprensibile spavento.