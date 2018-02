"Mia figlia è sparita", la trovano ubriaca a Piazza Libertà L'allarme era stato lanciato ieri sera dalla madre della ragazza poco dopo le 23.

di AnFan

“La mia bambina non è ancora tornata”. Una madre ieri sera aveva contattato la polizia di Avellino per denunciare la scomparsa della figlia 13enne. Gli agenti della sezione Volanti – diretti dal vicequestore Elio Iannuzzi - hanno iniziato le ricerche, battendo palmo a palmo le strade della città. Una ricerca durata un paio d'ore. Alla fine i poliziotti sono riusciti a individuare la ragazza in Piazza Libertà. Era in compagnia di due ragazzi, entrambi maggiorenni.

Anche alla vista degli agenti la giovane non sembrava voler andar via. Era ubriaca. I poliziotti sono riusciti a tranquillizzarla e poi hanno chiamato il 118. Il personale medico l'ha caricata in ambulanza trasportandola all'ospedale San Giuseppe Moscati.

Lì è stata sottoposta ad alcune flebo. Poi, quando si è ripresa dalla sbornia, gli agenti l'hanno riportata a casa. La madre era furiosa. Ha ringraziato la polizia. Gli altri due ragazzi - dopo essere stati portati in Questura e interrogati - sono stati rilasciati. Fortunatamente si è trattato solo di una bravata che è costata una notte insonne alla mamma della ragazza.