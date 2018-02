Avellino, coppia investita da un’auto: tre feriti al Moscati E’ accaduto in via Circumvallazione poco fa. Sul posto le ambulanze e la polizia.

di Andrea Fantucchio

Un boato, poi tutti sono corsi fuori dal locale a vedere cosa fosse successo. C’era il corpo di un uomo rannicchiato sull’asfalto. Si tratta di uno dei tre feriti coinvolti nel violento incidente che si è verificato questa sera, poco dopo le 23, non distante dall’Evviva Hotel di Avellino. (foto di Gianrico Mancini)

Una coppia che attraversava la strada - si tratta di un cittadino ucraino e di una cittadina romena - è stata investita da un’auto che arrivava da Piazza Kennedy e procedeva in direzione di piazza Castello. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo investito, a causa del violento urto, è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza. La donna è riuscita a rialzarsi zoppicando.

A lanciare l’allarme alcuni passanti che hanno visto il corpo del malcapitato riverso sull’asfalto. Pochi minuti e, annunciate dalle sirene, sono arrivate tre ambulanze del 118. Il personale medico ha soccorso i due feriti. Le condizioni dell’uomo apparivano gravi, la donna lamentava dolore alle gambe. Il mezzo - dopo aver caricato entrambi - è ripartito in codice giallo a tutta velocità in direzione dell’Ospedale Moscati. L’uomo ora sarà sottoposto a tutti gli esami strumentali previsti dal caso, la sua prognosi è riservata. E’ stato trasportato in ospedale anche il conducente della vettura, si tratta di un giovane che si è subito fermato a prestare soccorso. Era scioccato per l’accaduto e zoppicava a causa del violento incidente.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della sezione Volante diretta dal vicequestore Elio Iannuzzi. Gli agenti stanno ascoltando le persone presenti al momento dell’incidente, a partire dagli altri ragazzi che viaggiavano sulla vettura, si tratta di una Fiat Panda bianca. I poliziotti eseguiranno tutti i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali colpe. Un carroattrezzi si occuperà di trasportare la vettura al vicino deposito giudiziario.