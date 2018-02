Droga, furti, false raccolte benefiche: denunce a raffica In Irpinia

Droga e furti, controlli dei Carabinieri sul territorio provinciale. Il bilancio delle attività svolte nel week end parla di 7 persone denunciate e di sei pregiudicati allontanati dall'Irpinia. A Torella dei Lombardi un 45enne di Napoli è stato denunciato per il reato di falsità materiale commessa dal privato: al momento del controllo l’uomo era intento ad effettuare una raccolta fondi per conto di un’associazione di volontariato. L'autorizzazione mostrata, di fatto, è risultata falsa.

Sempre a Torella dei Lombardi, un 30enne ed un 55enne, entrambi di origine romena e con a carico precedenti di polizia, sono stati sorpresi mentre trasportavano illecitamente svariati quintali di materiale ferroso. I due, privi di qualsiasi autorizzazione al trasporto di rifiuti, sono stati denunciati, mezzo e materiale sequestrati.

A Cassano Irpino un 45enne di origine albanese si è rifiutato di fornire le proprie generalità e di esibire un documento di riconoscimento: condotto in Caserma ed identificato, a suo carico è scattata la denuncia.

Un 35enne di Siano, gravato da precedenti di polizia, è stato invece denunciato perché, fermato dai Carabinieri a Castelfranci, ha fornito false indicazioni sulla propria identità;

A Bagnoli Irpino un 50enne di Montella è stato sorpreso alla guida di un veicolo in evidente stato di ebbrezza, come confermato con il test etilometrico: oltre alla denuncia si è proceduto al ritiro della patente di guida. Stessa sorte per un coetaneo di Chiusano San Domenico sorpreso ubriaco a Montemarano alla guida di un’utilitaria.

Per il consumo di droga è stato segnalato un 35enne di Atripalda: lo stesso, a Montella, sottoposto a perquisizione dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina, sottoposta a sequestro.

