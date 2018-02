Diciottenne sequestrato e pestato: indagato dinanzi al giudice Il 19enne di Avellino, arrestato sabato, sarà interrogato dal gip.

di Andrea Fantucchio

Si terrà domani l’interrogatorio del 19enne di Avellino, E.B., indagato nell’inchiesta sul presunto sequestro, seguito da un pestaggio, denunciato da un 18enne di Altavilla Irpina. L’indagato – arrestato sabato dai carabinieri di Avellino – avrà l’occasione, affiancato dal penalista Generoso Pagliarulo, di chiarire la sua posizione di fronte al gip e provare a smentire le accuse a suo carico. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di tentata estorsione e sequestro di persona in concorso con un minorenne di Altavilla Irpina.

La vicenda è nata dopo la denuncia della vittima, assistita dagli avvocati Ennio Napolillo e Sergio Imbimbo. Il ragazzo ha raccontato di essere stato sequestrato, pestato e poi legato a un albero dal suo migliore amico, un 17enne di Altavilla, e proprio dal 19enne destinatario della misura cautelare in carcere.

Prima del sequestro la vittima ha ricevuto alcuni messaggi intimidatori relativi a un debito di droga che aveva contratto con i due presunti aguzzini. Quest’ultimi lo avrebbero poi attirato a Piazza Kennedy, fatto salire in auto e trasportato in un garage dove sarebbero avvenute le sevizie: i ragazzi avrebbero colpito la vittima con mazze di legno lunghe e spesse, prima di portarla in un noccioleto e legarla a un albero.

Il ragazzo, dopo essersi liberato, si è nascosto. Prima di salire su un albero e tefonare a un amico che ha poi avvisato i carabinieri. Sono seguite le perquisizioni domiciliari a casa degli indagati. E’ stato sequestrato del nastro adesivo, compatibile con quello utilizzato nel presunto sequestro, che sarà analizzato dai Ris. Rilievi che, uniti a quelli eseguiti su un tubo di gomma che sarebbe stato utilizzato per zittire la vittima, dovrebbero permettere di avere un quadro più chiaro della vicenda.