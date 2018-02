Atripalda: forzano le saracinesca e svaligiano il tabacchi Il colpo messo a segno nella notte, poco dopo le 4.00. I malviventi ripresi dalla telecamere.

di Simona Addivinola

Hanno forzato la saracinesca e portato via soldi e gratta e vinci. Tutto è durato pochi minuti. Tanto è durato il colpo messo a segno da alcuni ladri nella notte ad Atripalda. A farne le spese un tabacchi che si trova non distante dalla rotatoria della Maddalena.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione locale affiancati dai colleghi della compagnia di Avellino. I militari hanno ascoltato il titolare dell'esercizio commerciale e alcuni residenti. Ma, come anticipato, a rivelarsi fondamentali per identificare i ladri potrebbero rivelarsi le immagini del circuito di telecamere private. Hanno permesso di tracciare un primo identikit dei malviventi. Sono al vaglio degli inquirenti anche alcune auto sospette. Non si esclude, infatti, che i ladri possano aver utilizzato un "palo". Ancora da quantificare la refurtiva.