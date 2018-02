Avellino, donna investita al centro storico finisce al Moscati L'incidente si è verificato ieri sera. Sempre in quella zona. I cittadini: «Più illuminazione»

di AnFan

E' di un ferito – si tratta di una donna – il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato ieri sera, poco dopo le 21, al centro storico di Avellino. Secondo una prima ricostruzione un'auto ha investito un pedone che stava attraversando la strada, non lontano dalle strisce pedonali. Il conducente si è subito fermato a prestare aiuto alla malcapitata. E' partita la chiamata ai soccorsi: un'ambulanza è subito arrivata sul posto. Il personale medico ha prestato i primi soccorsi alla donna che lamentava alcuni dolori a braccia e gambe.

La donna è poi stata trasportata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Gli esami strumentali ai quali è stata sottoposta avrebbero escluso lesioni agli organi interni. Per lei solo forti contusioni e spavento. Toccherà ora ai vigili urbani – diretti dal colonnello Michele Arvonio – ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire eventuali colpe. Resta il rammarico dei cittadini: più volte hanno denunciato la pericolosità di strade come via Nappi. Di sera zone della città scarsamente illuminate. Non è infatti il primo incidente che si è verificato nelle ore notturne in questa porzione di città. Ieri è stato lanciato l'ennesimo appello dei residenti: le istituzioni lo ascolteranno?