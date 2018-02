Capriglia Irpina, droga e furti: arrestato un 30enne L'esecuzione di un ordine di carcerazione per l'uomo accusato di furto e spaccio di droga.

di Andrea Fantucchio

Furti e spaccio di sostanze stupefacenti: le accuse per un trentenne di Capriglia Irpina arrestato dai carabinieri della stazione di Montefredane diretta dal maresciallo Giancarlo Guarino. L'ordine di carcerazione è stato emesso per fatti avvenuti fra il 2015 e il 2016. L'uomo ha commesso una serie di furti lontano dalla provincia di Avellino. Oltre ad essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti durante un'operazione dei carabinieri. Adesso si trova nel carcere di Bellizzi: dovrà scontare sei anni e quattro mesi di reclusione. Per lui anche una multa di sedicimila euro. Proprio a Montefredane sono stati intensificati i pattugliamenti dei carabinieri negli ultimi giorni. Un servizio di prevenzione straordinario, su strada e a piedi, per arginare fenomeni come i furti in abitazione e la guida in stato d'ebbrezza.