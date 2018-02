Incidente fra quattro auto sulla Variante: traffico in tilt Il sinistro si è verificato poco distante dalla caserma dei pompieri di Avellino a via Zigarelli.

di Andrea Fantucchio

Sono quattro le auto coinvolte nell’incidente stradale che si è verificato poco dopo le 18.30 di ieri lungo la Variante, non distante dalla stazione dei vigili del fuoco di via Zigarelli. Nessun ferito, solo un conducente ha riportato qualche contusione ma non ha voluto ricorrere al ricovero in ospedale. Sulla dinamica dell’accaduto indagano gli agenti della Polstrada di Avellino diretti dal vicequestore Renato Alfano. Toccherà proprio ai poliziotti eseguire tutti i rilievi necessari a stabilire eventuali colpe. Intanto si sono formate lunghe code in zona, gli agenti si sono occupati di regolare il traffico fino all’intervento del carroattrezzi che ha liberato la carreggiata dalle vetture coinvolte nell’incidente. Così la situazione è lentamente tornata alla normalità.