Montoro, offre passaggio a un 80enne e lo rapina: condannato Ha scelto di essere giudicato col rito abbreviato. Per lui un anno e dieci mesi, pena sospesa.

di Andrea Fantucchio

Gli ha offerto un passaggio e poi lo ha rapinato abbandonandolo in strada. Oggi ha scelto di essere giudicato col rito abbreviato il 27enne di Montoro arrestato una settimana fa. Per lui – rappresentato dall'avvocato Eleonora Florenza - il collegio giudicante, presieduto dal giudice Luigi Buono a latere i magistrati Sossio Pellecchia e Giulio Argenio, ha stabilito una condanna di un anno e dieci mesi, pena sospesa. Adesso il ragazzo è di nuovo in libertà.

La vicenda risale al 12 febbraio. Quando i carabinieri di Montoro Superiore, al comando del maresciallo Alfredo Costantini, hanno arrestato il giovane che risiede a Banzano, frazione di Montoro. A denunciare la vittima un 80enne del posto. L'uomo ha raccontato ai militari di essere stato avvicinato dal 27enne alla stazione. Gli aveva offerto un passaggio. Arrivati nei pressi del campo sportivo, il ragazzo lo avrebbe minacciato, facendosi consegnare le due fedi che l'uomo portava al dito. Poi avrebbe costretto la vittima a scendere. Era seguita la denuncia.

Il 27enne – come evidenziato dalla difesa in aula – ha presentato la copia della lettera di scuse indirizzata alla vittima. Ha capito il proprio errore e spiegato come si fosse subito pentito del proprio gesto, dettato da una difficoltà economica momentanea. Il pm, Cecilia Annecchini, riconoscendo come attenuante il fatto che l'imputato si fosse subito costituito in seguito ai fatti contestati, aveva chiesto due anni. La difesa ha evidenziato il pentimento dell'imputato e il fatto che non avesse precedenti. Inoltre ha descritto la sua buona volontà: dopo aver capito l'errore, l'imputato aveva cercato di avvicinare la vittima di persona per scusarsi di quanto aveva fatto. Il collegio giudicante ha così stabilito la pena sospesa per il 27enne.