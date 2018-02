Avellino, ragazzino pestato brutalmente dal branco: 4 indagati La rissa è avvenuta a viale Platani, non distante da centro del capoluogo. Chiuse le indagini.

di Andrea Fantucchio

«Adesso ti faccio vedere con chi tieni a che fare», Poi è seguita l'aggressione. La vittima, un giovanissimo di Avellino, è finita in ospedale dopo essere stata colpito con schiaffi, bottiglie di vetro e bastone. Intorno a lui altri ragazzi continuavano a picchiarsi selvaggiamente: fino all'arrivo dei agenti della sezione volante diretta dal vicequestore Elio Iannuzzi. La Procura del capoluogo irpino ha concluso le indagini sulla rissa avvenuta a viale Platani la notte del 14 luglio 2013.

Nel registro degli indagati sono state iscritte quattro persone. Due minorenni all'epoca dei fatti, per i quali ha proceduto il tribunale dei minori di Napoli. E altri due giovani: si tratta di un ragazzo, che ora risiede a Roma, e di una ragazza detenuta nel carcere di Bellizzi per altri reati. L'indagata è rappresentata dall'avvocato Costantino Sabatino del foro di Avellino.

Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino. Non si sono rivelate semplici per la reticenza mostrata inizialmente da molti dei testimoni ascoltati. Poi, dopo mesi di lavoro, si è arrivati all'identificazione dei presunti responsabili della rissa. Ora toccherà al pm che ha coordinato l'indagine, Paola Galdo, decidere se richiedere i rinvii a giudizio. Se così sarà, proprio di fronte al gup gli imputati avranno l'occasione di chiarire la propria posizione. E provare a smentire le accuse formulate a loro carico. Poi toccherà al giudice per le udienze preliminari decidere se spedirli a processo o, viceversa, disporre il "non luogo a procedere".

Intanto continua il lavoro di prevenzione della Questura di Avellino per arginare i fenomeni di violenza che hanno come protagonisti dei giovanissimi. Gli agenti della Volante, nell'ultimo fine settimana, hanno fermato quattro giovanissimi di Monteforte per danneggiamento. I ragazzi sono stati identificati dai poliziotti dopo aver devastato delle fioriere in centro città e aver rotto gli specchietti di alcune auto parcheggiate in via Dante.