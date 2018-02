«Mi ha violentata sul Terminio», arriva la condanna Avellino. L'udienza è scaturita da una vicenda che risale al 2014. Vittima una ragazzina.

di Andrea Fantucchio

E' stato condannato a un anno e dieci mesi, pena sospesa. La decisione del gup, Paolo Cassano, per il giovane di Avellino accusato di violenza sessuale e stalking ai danni dell'ex fidanzata. All'epoca dei fatti la giovane era minorenne. L'imputato ha scelto di essere giudicato col rito abbreviato che si è celebrato questa mattina.

La vicenda scaturisce dalla denuncia della ragazzina. Aveva troncato la relazione con l'imputato nel settembre del 2014. Poi - secondo il suo racconto - il giovane avrebbe iniziato a tormentarla. Decine e decine di messaggi di minaccia, spesso corredati da foto di armi. Alcuni appostamenti sotto casa. Fino a quando una sera l'imputato l'avrebbe costretta a salire in auto. Poi i due si sarebbero diretti in un luogo appartato in montagna, sul Terminio. Lì lui, con diverse minacce, l'avrebbe obbligata ad avere un rapporto sessuale. Diversa la ricostruzione della difesa, rappresentata dall'avvocato Gaetano Aufiero. Oltre due ore nelle quali di fronte al gup il legale ha evidenziato le lacune emerse in fase di indagine.

Al termine della discussione è seguita la requisitoria del pm, Antonella Salvatore, chechiesto tre anni e sei mesi. Ma il gup, Paolo Cassano, anche riconoscendo la lieve entità della violenza, evidenziata dalla difesa, ha deciso per una pena più tenue. Ora il giovane è tornato in libertà.