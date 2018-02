Avellino: distrutta una telecamera e un ingresso dell'Eliseo Vandali in azione nella notte nel capoluogo irpino. Si indaga.

di Andrea Fantucchio

Vandali di nuovo in azione ad Avellino. Dopo le panchine del corso distrutte, e gli specchietti delle auto presi di mira a centro città, tocca all'ex Cinema Eliseo. Ieri sera è stata divelta la porta in legno del casotto, in prossimità dello spiazzale. All'interno sono stati distrutti i servizi igienici e parte dell'impianto di areazione.

Presa di mira anche una delle telecamere istallate proprio in prossimità dell'ingresso dell'area vandalizzata. L'assessore alla cultura, Bruno Gambardella, ha spiegato a 696 Tv, che per lo spazio vandalizzato e i parcheggi non sono di competenza comunale. C'è un contenzioso in corso.

Le forze dell'ordine sono a lavoro per risalire all'identità dei vandali.

In estate il casotto era già stato vandalizzato. Avevamo trovato all'interno anche carcasse di animali bruciati. Oltre al consueto cimitero di degrado: rifiuti ovunque e mura graffitate.

Intanto l'assessorato all'Urbanistica, con Ugo Tomasone, ha annunciato un restyiling del corso con l'istallazione di nuove aiuole.

Mentre sono stati intensificati i pattugliamenti dopo gli episodi di violenza degli ultimi giorni. A partiti da quanto accaduto tre sere fa. Quando quattro giovani, tutti di Monteforte Irpino, e di età compresa fra i diciannove e i ventiquattro anni, sono stati fermati e indagati per aver danneggiato alcune vetture parcheggiate a via Dante.