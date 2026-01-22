Avellino: Boersma in entrata, la Salernitana si avvicina a Lescano La prospettiva: dentro l'olandese con l'argentino e Crespi in uscita

Se in entrata c'è il profilo dell'olandese Bouke Boersma del De Graafschap, autore di 11 gol e due assist in 20 presenze nella Eerste Divisie (il classe 2005 è già seguito sui social dall'amministratore unico dell'IDC, Giovanni D'Agostino e i lupi hanno offerto un milione di euro per assicurarsi il nativo di Deventer), Facundo Lescano e Valerio Crespi sono in uscita dal reparto offensivo dell'Avellino. Per l'argentino si registra lo sprint della Salernitana nelle ultime ore. I granata avrebbero superato l'offerta del Brescia e ora tocca alla punta, protagonista nella promozione degli irpini in B nella scorsa stagione, decidere tra il Cavalluccio Marino e i lombardi. Ora la Salernitana appare in vantaggio per Lescano. Nei contatti tra l'Avellino e il Brescia c'è Crespi con un'intesa raggiunta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma nell'evoluzione per Lescano può rientrare un cambio di prospettiva per il capitolino. L'Avellino è pronto ad accelerare anche sul fronte uscite.