Cani incustoditi a Ponte Gonnella: grave rischio per la sicurezza stradale

Da un lato la seria problematica di Ponte Gonnella, dove il transito alternato rischia di provocare un danno maggiore, un effetto contrario potremo dire, con diversi mezzi pesanti molti dei quali a pieno carico, che partendo in contemporanea allo scoccare del verde (fortrunatamente ridotto nei tempi), mettono a dura prova la statale 90 delle puglie, dall'altro un serio rischio incidenti per automobilisti, centauri e ciclisti a causa della presenza di un branco di cani randagi incustoditi. Questo video (clicca qui) è stato girato due giorni fa.
Si è sfiorato già più di un tamponamento. Animali che rischiano anche loro di essere travolti nell'inseguire le auto in transito. E c'è chi solleva anche un interrogativo: "Non vorremmo che tutto sia finalizzato al noleggio di un semaforo, qui come in altre zone".
Un dato è certo. Non è possibile paralizzare una statale senza che vi sia un reale pericolo. E' la stessa e idendica situazione ancora irrisolta di via Maddalena sempre ad Ariano Irpino con la presenza di barriere di sicurezza modulare in cemento, meglio note come new jersey, da anni, a protezione di una frana che non c'è.