Comunali, Nargi incontra Piantedosi. Campo largo: domani parlano le associazioni Intanto nel centrodestra lite sui simboli tra FI e FDI

Domani, venerdì 20 marzo alle ore 11 nella sala interna del Circolo della Stampa di Avellino, i rappresentanti di "Per Avellino", la coalizione composta da Avsi, "Controvento" e "SiPuò", terranno una conferenza stampa sulla situazione politica cittadina. La prima convoncazione del tavolo per il campo largo, ha visto escluse proprio le associazioni. Un particolare non da poco e non passato di certo inosservato a quanti vogliono costruire l'alleanza progressista in vista del voto ad Avellino.

Nel centro destra

Intanto calma piatta anche nel centrodestra. Forza Italia con dichiarazioni nette del responsabile regionale Martusciello indicano il nome di Laura Nargi, che oggi con Livio Petitto ha incontrato il ministro Piantedosi. Strappo definitivo nel centrodestra tra Forza Italia e Fratelli D'Italia, con Martusciello che ha annunciato che a Salerno i forzisti correranno da soli. Un evento che potrebbe innescare l'effetto domino anche ad Avellino dove il botta e risposta tra Martusciello e Cirielli sta già creando tensione all'interno della coalizione di centrodestra. Le ultime dichiarazioni sono proprio quelle del segretario regionale degli azzurri che, dopo un primo scambio con il viceministro iniziato martedì, ha ripreso ad incalzare sulle amministrative del capoluogo. Per Martusciello il civismo è necessario per vincere. E non ha dubbi: per le comunali la linea la detta Forza Italia che sostiene Nargi e il suo progetto civico mentre la risposta dell'esponente di Fratelli D'Italia continua ad indicare una coalizione con i simboli.