Mercogliano, l'Abbazia di Montevergine riapre domenica delle Palme Definite misure ah hoc per garantire la sicurezza per pellegrini che si recheranno al Santuario

di Paola Iandolo

Il piano viabilità per raggiungere il Santuario di Mamma Schiavona è diventato definitivo. Domenica delle Palme al santuario di Montevergine si sale con la funicolare e stamattina è stata rionfermata la riapertura dell'impianto di risalita dal 29 aprile: nei festivi sarà l’unico mezzo per raggiungere il santuario. E'quanto stabilito stamane durante l'incontro tenuto in Prefettura. Esposte le misure organizzative e di sicurezza per gestire l'afflusso di pellegrini attesi al santuario di Mamma Schiavona. "Sono soddisfatto perché comunque abbiamo ribadito che il Santuario riapre il 29 marzo con le celebrazioni della settimana Santa e che il Montevergine sarà raggiungibile con la funicolare o attraverso i sentieri dei pellegrini" ha detto l'Abate Riccardo Luca Guariglia.

L'azione sinergica

Presente anche la responsabile della Protezione Civile della Regione Campania, Claudia Campobasso che ha precisato "ci saranno delle misure specifiche per i giorni festivi, perché è in quei giorni che ci si aspetta la maggior parte dei pellegrini e quindi da Domenica delle Palme fino ai primi di giugno. Per il momento il piano ha assunto una versione definitiva. Ora seguirà un tavolo tecnico in questura per definire gli ultimi dettagli in merito ai presidei dei cancelli. C'è la collaborazione di tutti". La Protezione civile garantirà una serie di squadre per presidere i cancelli, supportiamo l'ASL anche con un'altra ambulanza alla stazione di partenza a Mercogliano, i vigili del fuoco garantiranno una squadra su al Santuario.