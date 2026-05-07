L'arbitro di Avellino-Modena: ha già diretto i lupi in stagione Le designazioni arbitrali dell'ultimo turno di Serie B

La gara Avellino-Modena, valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B e in programma domani (ore 20.30) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Davide Di Marco della sezione di Ciampino con Federico Votta della sezione di Moliterno e Matteo Pressato della sezione di Latina assistenti con Dario Acquafredda della sezione di Molfetta quarto ufficiale. Al VAR, che sarà on site al "Partenio-Lombardi" ci sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna con Daniele Rutella della sezione di Enna AVAR.

Squadre mai sconfitte nei precedenti con Di Marco: solo vittorie per gli irpini

Di Marco ha diretto Avellino-Cesena 3-1 del 31 gennaio scorso. Quattro precedenti e quattro vittorie per i lupi con il fischietto capitolino: Avellino-Lanusei 2-0 del 12 maggio 2019 (spareggio promozione nel girone G di Serie D), Avellino-Taranto 2-1 del 6 novembre 2021 (Serie C), Picerno-Avellino 0-1 del 27 marzo 2022 (Serie C). Sono 7, invece, i precedenti per il Modena con Di Marco: 4 vittorie e 3 pareggi.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Trentottesima Giornata

Avellino-Modena: Di Marco

Catanzaro-Bari: Sozza

Cesena-Padova: Arena

Frosinone-Mantova: Manganiello

Monza-Empoli: Marcenaro

Pescara-Spezia: Doveri

Reggiana-Sampdoria: Guida

Sudtirol-Juve Stabia: Marinelli

Venezia-Palermo: Zanotti

Virtus Entella-Carrarese: Fabbri