Scandone Avellino ko a Messina (77-69): domenica la sfida decisiva Serie sull'1-1: nella "bella" il pass per i quarti di finale promozione

La Scandone Avellino esce sconfitta da Gara 2 degli ottavi di finale promozione per la Serie B Nazionale. Al PalaTracuzzi la Basket School Messina batte i lupi con il risultato di 77-69, firma l'1-1 nella serie e domenica (ore 18) al PalaDelMauro sarà sfida decisiva con la "bella" per l'accesso ai quarti di finale. "Sapevamo che ci aspettava una partita dura su un campo molto caldo e l’andamento della gara lo ha confermato. - ha spiegato il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio - Probabilmente avremmo dovuto approcciare il match con maggiore attenzione e lucidità per provare a chiudere subito la serie. Non siamo entrati in campo con l’intensità giusta e, soprattutto, non siamo riusciti a seguire il piano partita preparato durante la settimana. Adesso bisogna archiviare rapidamente questa sconfitta e concentrarsi su gara 3, che domenica davanti al nostro pubblico sarà decisiva".

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Playoff - Ottavi di finale - Gara 2

Basket School Messina - Scandone 77-69

Parziali: 12-12, 28-22, 21-23, 21-15

Messina: Lo Iacono 9, Marinelli 17, Vinciguerra 9, Iannicelli 6, Chakir 9, Beltadze 10, Warden 3, Contaldo, Busco 12, Sakovic 7. All. Sidoti

Scandone: Scanzi 6, Cioppa , Cantone , Ragusa 14, Kmetic 20, Duranti 2, Stefanini 5, Gay 25, Donda, Vitale. All. Dell'Imperio