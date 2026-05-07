Torna il Raduno in Strada: ecco dove e quando Sesta edizione per un appuntamento che si conferma rinnovandosi

Nel mese di giugno, nei giorni di sabato 20 e domenica 21, da Montecorvino Pugliano a Lago Laceno sarà sesto Raduno in Strada, organizzato dall'associazione People Love Laceno con il gruppo Kaduya ADS, il Comune di Bagnoli Irpino e il supporto di Moto di Guida. L'evento, diventato punto di riferimento per i motociclisti campani, nato con l'obiettivo di valorizzare le meraviglie del territorio regionali con percorsi straordinari, passione e divertimento, si conferma rinnovandosi. Per l'edizione 2026 la suggestiva Strada Statale 164 degli Alburni, considerata come una delle strade più belle d'Italia, ricca di curve immerse nella natura e ideale per una guida dinamica e panoramica, sarà protagonista assoluta con i paesaggi mozzafiato tra montagne, boschi e vallate tra l'entroterra salernitano e l'Irpinia. Il percorso: Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Acerno, Montella, Bagnoli Irpino, Altopiano del Laceno.