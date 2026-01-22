Avellino: ecco Sassi, i dettagli dell'accordo L'evoluzione della rosa: acquisti, cessioni e calciatori in prestito

Jacopo Sassi entra nella rosa dell'Avellino. Il club irpino ha ufficializzato l'accordo con l'estremo difensore classe 2003, nativo di Treviglio, e l'Atalanta per il trasferimento in prestito, ma con l'obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Giovanili nel club orobico, poi le esperienze con Giugliano, Pro Vercelli, Modena, Crotone ed Atalanta Under 23 (69 presenze): ora l'avventura in biancoverde.

La rosa biancoverde e i calciatori in prestito

Gli under: Daffara, Milani, Fontanarosa, Reale, Missori, Kumi, Palumbo, Besaggio, D'Andrea, Crespi, Sassi

Portieri

Iannarilli (2027), Marson (2026), Pane (2026), Daffara (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Juventus), Sassi (prestito con obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi di determinate condizioni dall'Atalanta)

Difensori

Cancellotti (2027), Rigione (2027), Enrici (2027), Cagnano (2027), Milani (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dalla Lazio), Simic (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Fontanarosa (2028), Missori (prestito dal Sassuolo), Sala (2028), Reale (prestito dalla Roma)

Centrocampisti

Armellino (2026), Palmiero (2028), Sounas (2028), Palumbo (2028, riscatto), Kumi (prestito dal Sassuolo), Gyabuaa (prestito con diritto di opzione e contro-opzione dall'Atalanta), Besaggio (2028)

Attaccanti

Favilli (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Russo (2028), Patierno (2028), Lescano (2027), D'Andrea (prestito con diritto di opzione dal Sassuolo), Crespi (2028, a titolo definitivo dalla Lazio), Insigne (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni), Tutino (prestito dalla Sampdoria con opzione e/o obbligo di trasformazione in definitivo al verificarsi della promozione in A dell'Avellino), Biasci (2027 con opzione 2028 al verificarsi di determinate condizioni, a titolo definitivo dal Catanzaro)

Ceduti in prestito

Tribuzzi (2028, in prestito con diritto di opzione al Vicenza), Maisto (2027 con opzione 2028, in prestito con diritto di opzione e contro-opzione al Potenza), Arzillo (2026 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Casertana), Di Paola (2027 con opzione di rinnovo in favore dell'Avellino, in prestito alla Cavese), D'Ausilio (2028, in prestito con diritto di opzione al Catania), Toscano (2027, in prestito alla Casertana), Todisco (2027, in prestito con diritto di opzione all'Audace Cerignola), Gori (2027, in prestito con diritto di opzione all'Ascoli), Cancellieri (2027, in prestito al Siracusa), De Cristofaro (2028, in prestito al Latina), Marchisano (2027 con opzione 2028 a favore dell'Avellino, in prestito al Giugliano), Panico (2027, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione alla Ternana), Manzi (2027, in prestito al Monopoli), Mutanda (2027, in prestito alla Folgore Caratese)

Ceduti a titolo definitivo

D'Angelo

Risoluzione consensuale

Redan