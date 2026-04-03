Il crocifisso avvolto da un drappo viola e l'adorazione a Gesù eucaristia I riti della settimana santa

Il crocifisso avvolto da un lenzuolo viola, compostezza, silenzio e meditazione. Messa vespertina un coena Domini con la tradizionale lavanda dei piedi. La foto è stata scattata questa sera, all'ingresso della chiesa Madonna del Carmine. Qui come in altri edifici di culto della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia si è dato vita alla reposizione dell’eucaristia.

Luoghi addobbati e meta continua di adorazione per ricordare l’istituzione del sacramento. Campane ferme, altare spoglio e tabernacoli vuoti. In mattinata, sempre ieri, la tradizionale e solenne celebrazione presieduta dal vescovo Sergio Melillo, con tutti i sacerdoti della diocesi.

Consacrato il crisma, l'olio che verrò poi utilizzato, durante l'anno in corso, che farà da unzione ad ammalati e infermi. Domani, tempo permettendo, la suggestiva processione di Gesù morte e dell'Addolodara.