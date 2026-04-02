Una visita molto gradita alla casa rifugio "Antonella Russo" Significativa iniziativa benefica

Oggi, 2 aprile 2026, intorno alle ore 17:00, ha avuto luogo una significativa iniziativa benefica nata dalla sinergia tra il comando dei vigili del fuoco di Avellino e la sezione locale dell'associazione nazionale del corpo.

Una delegazione composta dai rappresentanti dell'associazione e dal personale del comando di via Zigarelli si è recata nella casa rifugio "Antonella Russo" di Ospedaletto d’Alpinolo.

L'obiettivo della visita è stato la consegna delle uova di Pasqua, un dono semplice, ma carico di valore simbolico, destinato agli ospiti della struttura.

Questo gesto non rappresenta un mero atto di cortesia formale, bensì si inserisce in un solco di profonda solidarietà e vicinanza verso chi attraversa momenti di fragilità.

Collaborare per donare un istante di gioia e spensieratezza presso la casa rifugio "Antonella Russo" nobilita l'operato quotidiano del nostro corpo, rinnovando il costante impegno nel sostegno umano e sociale alla comunità del territorio.