Montella e dintorni. Droga, armi e furti: tre denunce Proposti anche due fogli di via. E una segnalazione alla Prefettura.

di Andrea Fantucchio

Tre denunce, una segnalazione alla Prefettura e la proposta di due fogli di via: è l’esito dei controlli dei carabinieri della compagnia di Montella, affiancati dai colleghi della stazione locale, diretti dal luogotenente Stefano Nazzaro, e dai militari di Volturara Irpina, Castelfranci, Cassano Irpino e Torella dei Lombardi.

La lista dei denunciati si apre con un ventenne di Montella trovato a Castelfranci in possesso di una lama che, chiusa nella sua custodia, assumeva l’aspetto di una carta di credito; e continua con un 40enne di Volturara Irpina denunciato perché portava in auto un bastone, un’ascia e due coltelli; ai due si aggiunge il titolare di un locale di Montella accusato di disturbo della quiete pubblica.

I carabinieri hanno poi segnalato alla Prefettura di Avellino un 38enne di Cassano Irpino trovato con addosso una dose di eroina per uso personale. Infine sono stati proposti i fogli di via per due ventiduenni di Salerno, con precedenti per reati contro il patrimonio, fermati nelle strade di Torella dei Lombardi a tarda notte. I due, interrogati dai carabinieri della stazione locale, non hanno saputo giustificare la propria presenza nel comune irpino.

La compagnia di Montella, al comando di Rocco De Paola, nelle ultime settimane ha intensificato pattugliamenti e controlli su strada e nelle abitazioni. Con particolare attenzione per i pregiudicati con reati contro il patrimonio. Attenzione puntata anche per arginare i fenomeni di spaccio e detenzione illegale d’armi, purtroppo in aumento anche in provincia di Avellino. Spesso con protagonisti proprio i più giovani. Tante infatti le segnalazioni anche per consumo di sostanze stupefacenti. Solo due giorni fa è stata realizzata un'operazione antidroga che ha portato all'arresto di un 40enne di Chiusano San Domenico: trovato in possesso di tre dosi di cocaina, una revolver detenuta illegalmente e oltre ventimila euro. Cifra che gli investigatori ipotizzano derivare dall'attività di spaccio del sospettato.