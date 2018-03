Avellino, donna investita a due passi dal tribunale La 52enne è stata trasportata al Moscati in codice rosso. La sua prognosi è riservata.

di AnFan

Paura in via Esposito, ad Avellino, poco lontano dal tribunale. Una donna questo pomeriggio è stata investita. Si tratta di una 52enne del posto. Sul posto un'ambulanza che ha trasportato la signora in ospedale in codice rosso. Dove è stata sottoposta a diversi esami strumentali.

La sua prognosi è riservata. Sono in corso le indagini dei vigili urbani per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La donna è stata investita da una citroen C3 guidata da un giovane avellinese. Il ragazzo era sotto choc ed è stato accompagnato al 118. Il giovane è risultato negativo all'etilometro.

Gli agenti hanno eseguito i rilievi planimetrici e acquisito le immagini della videosorveglianza. Stanno poi ascoltando alcuni testimoni per avere un quadro chiaro dell'accaduto.