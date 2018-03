Cetriolo e frasi amorose: condannato, il 38enne torna libero Rito abbreviato per l'uomo di Cervinara arrestato per stalking ad una donna

Povero cetriolo. Non finirà nel piatto di un'insalata perchè è stato confiscato per essere distrutto. L'ha ordinato il giudice del Tribunale di Avellino, Lezzi, dopo aver condannato a 4 mesi, con rito abbreviato – il pm Iglio aveva chiesto 1 anno –, il 38enne di Cervinara spedito ai domiciliari per stalking ai danni di una donna del posto.

L'uomo era stato fermato dagli agenti del locale Commissariato sotto casa della malcapitata e trovato in possesso, custoditi in una tasca, dell'ortaggio e di un bigliettino con frasi amorose indirizzate alla malcapitata. Che nei mesi scorsi aveva denunciato di averne rinvenuti altri dello stesso tenore sia sul parabrezza dell'auto, sia dinanzi al portone del palazzo in cui abita.

Una situazione a dir poco fastidiosa, costellata anche dalle numerose telefonate che l'imputato le avrebbe fatto in ogni ora del giorno e, un mese fa, dall'incendio della propria vettura. Un episodio quest'ultimo al centro di un procedimento che è però stato avviato contro ignoti. Oggi la celebrazione del processo: dopo la convalida dell'arresto, la condanna del 38enne, difeso dagli avvocati Fabio Russo e Kalpana Marro, e il suo ritorno in libertà. E la distruzione del cetriolo.

Esp