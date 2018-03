Incidente fra due auto all'ingresso autostradale di Baiano E' accaduto questa mattina poco dopo le 8.00. Tempestivo l'intervento dei soccorsi.

di AnFan

Incidente questa mattina all'ingresso autostradale di Baiano dove, poco dopo le 8, due auto si sono scontrate. Forse a causa di una mancata precedenza all'incrocio. Questo saranno le indagini dei vigili urbani di Baiano, intervenuti sul posto, a doverlo chiarire. Nessun ferito da registrare comunque. In zona si sono create lunghe code anche se la prontezza dei caschi bianchi ha permesso di ristabilire il normale flusso del traffico in breve tempo. Sul luogo dell'accaduto è intervenuto un carroattrezzi per rimuovere le auto coinvolte nell'incidente.