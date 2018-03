Lioni, ai domiciliari minaccia ancora l'ex: arrestato 35enne Era finito ai domiciliari accusato di stalking. Ha minacciato ancora l'ex ed è finito in carcere.

di Anfan

Era finito ai domiciliari con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex compagna: ma ha continuato a minacciarla per telefono. Dopo la nuova denuncia della vittima i carabinieri di Lioni hanno arrestato l'uomo, portato in carcere. Si tratta di un 35enne di Scampitella. Dovrebbe presto comparire di fronte al gip per provare a chiarire la sua posizione.