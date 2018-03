Montefredane, auto prende fuoco: paura per padre e figlio FOTO E' accaduto oggi pomeriggio in contrada Animata. Tempestivo l'intervento dei pompieri.

di Andrea Fantucchio

Fiamme e paura questo pomeriggio a Montefredane. Quando un'auto, per cause ancora in da accertare, ha preso fuoco. Sulla vettura viaggiavano padre e figlio. Si sono accorti del guasto in seguito al fumo che fuoriusciva dalla vettura. Hanno fermato l'auto e poi chiamato i soccorsi. (A fine articolo le foto dell'accaduto)

Sul luogo dell'accaduto, in contrada Animata, sono intervenuti alcuni mezzi dei vigili del fuoco arrivati dalla stazione di Avellino, a via Zigarelli. I pompieri, al comando dell'architetto Rosa D'Eliseo, hanno sedato il rogo e messo in sicurezza la zona. Come anticipato: tutto è finito per il meglio, nessun ferito da registrare.