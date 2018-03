Calitri, comandante Mancini incontra gli studenti del Maffucci Il ciclo di incontri sulla legalità organizzati nelle scuole dal comando provinciale dell'Arma.

di Andrea Fantucchio

Educazione alla legalità: questa mattina il comandante della compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, Ugo Mancini, ha incontrato gli studenti della scuola superiore A.M. Maffucci di Calitri.

Si è parlato di prevenzione e strategie per affrontare i fenomeni del bullismo, del cyber-bullismo, degli atti vandalici che hanno per protagonisti giovanissimi, dei pericoli che si annidano nel mondo del digitale.

Il capitano Mancini ha raccontato anche della sua esperienza sul campo. Nonostante i 30 anni, il comandante ha già infatti una brillante carriera alle spalle. Ha frequentato la Suola Ufficiali Carabinieri di Roma e l’Accademia di Modena, conseguendo, al termine del corso formativo, la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma. Ha poi ricoperto il ruolo di comandante di plotone presso la Scuola Allievi Carabinieri di Fossano (CN) e in seguito quello di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trani (BT). Dal 2015 dirige la compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi che dal suo insediamento ha eseguito alcune operazioni importanti. A partire dall'ultimo sequestro di centinaia di articoli nocivi per la salute, molti dei quali destinati a bambini, realizzato con i colleghi della stazione di Lioni. Nel mirino degli inquirenti un megastore gestito da un imprenditore cinese.