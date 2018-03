Prostituzione minorile Avellino: tutto rinviato ad aprile L'udienza preliminare prevista oggi è stata rimandata al 23 aprile.

di Andrea Fantucchio

E' stata rinviata al 23 aprile, per adesione degli avvocati difensori all'astensione nazionale (con consenso degli imputati gravati da misure cautelari), l'udienza preliminare per i due imputati nell'inchiesta su un giro di prostituzione minorile ad Avellino. Dovranno comparire di fronte al gip del tribunale di Napoli, Isabella Iaselli, il 70enne di Mercogliano, F.D.V., e l'87enne di Lapio, M.L. Entrambi hanno scelto il rito abbreviato. P.R., 51enne del capoluogo irpino, ha patteggiato a due anni, pena sospesa, ed è tornato in libertà.

La vicenda giudiziaria è scaturita dalle denunce di sette ragazze che hanno dato il via all'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Avellino.

Un lavoro di intercettazioni telefoniche e ambientali che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire quanto sarebbe accaduto nel circolo “L'incontro” di via Vasto. Le minorenni avevano descritto incontri a sfondo sessuale che avrebbero visto come protagonsite alcune di loro e proprio i tre uomini finiti al centro dell'inchiesta.

La traccia investigativa è stata sviluppata dal pm di Napoli, Antonio D'Alessio, della sezione "Fasce deboli", poiché la prostituzioni minorile un reato di competenza distrettuale.

Nell'operazione di Avellino erano stati arrestati in tre. I due clienti del locale erano poi finiti ai domiciliari, mentre il titolare del circolo era stato trasferito nel carcere di Bellizzi Irpino. La difesa dell'uomo – affidata ai penalisti Claudio Frongillo ed Ennio Napolillo – aveva presentato ricorso al Riesame. E richiesto un'attenuazione della misura cautelare, poi concessa. F.D.V. Si trova ora ai domiciliari così come l'altro imputato difeso dagli avvocati Generoso Pagliarulo e Gianfranco Iacobelli.

Nell'udienza di aprile gli imputati avranno l'occasione di smentire le accuse formulate a loro carico. E provare a dimostrare la poca concordanza degli elementi raccolti in fase di indagine. Poi toccherà discutere al pm e alla difesa delle ragazze affidata, fra gli altri, agli avvocati Fabio Tulimiero, Michele Scibelli, Giovanni D'Ercole e Paola Forcione.