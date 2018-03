Svaligiano supermercati, arrestati due volte: lei torna a casa Dopo l'arresto erano fuggiti col bambino ma li avevano presi. Lei ha ottenuto i domiciliari.

di Andrea Fantucchio

Come Bonnie e Clyde, ma invece dei sequestri avevano il “pallino” dei furti. Erano diventati in breve tempo il terrore dei supermercati irpini. Decine i colpi fra il 2016 e il 2017. Alla fine li avevano arrestati. Si era deciso di spedirli in comunità. Ma c'era stata la fuga: volevano lasciare l'Italia, forse rifarsi una vita altrove. Ma li avevano beccati. Ora lei ha ottenuto i domiciliari.

Nuovo colpo di scena nella vicenda giudiziaria che riguarda la coppia di giovanissimi ladri romeni che hanno svaligiato decine di market fra Avellino e l'hinterland. Ve ne avevamo parlato settimane fa (Leggi l'articolo). I due, un 17enne e un 19enne, entrambi risiedono a Mercogliano, erano stati arrestati con l'accusa di furto aggravato e continuato. E poi associati a una comunità.

Dopo alcuni giorni, avevano tentato la fuga prendendo un bus diretto fuori nazione. Destinazione Romania. Avevano portato anche il bambino nato da poco. Ma la Polstrada li aveva fermati lungo la stradale di Altedo nel territorio di Rovigo. I due avevano poi raccontato di voler partecipare al funerale della madre di lei. La 17enne era stata quindi trasferita in una comunità di Corbola, mentre lui è finito in un carcere minorile in provincia di Avellino.

Ora la ragazza tornerà di nuovo a casa a Mercogliano. Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari. Decisiva per la decisione del Riesame quanto sostenuto dalla difesa dell'imputata: affidata all'avvocato Claudio Frongillo. Il difensore ha chiarito come, per i processi minorili, sia previsto un aggravamento progressivo delle misure cautelari. Di fatto la collocazione in comunità è una misura già aggravata rispetto ai domiciliari che dovevano essere applicati alla ragazza dopo il primo fermo. Il Riesame ha comunque imposto che i carabinieri di Mercogliano vadano ad Altedo per prendere la ragazza e poi trasportarla fino in Irpinia.