Con 240 pecore in un'area vietata: denunciato 35enne I carabinieri di Montefredane hanno denunciato un uomo di Mercogliano.

L'hanno trovato con le sue 240 pecore in un'area vietata al pascolo a Montefredane. I carabinieri della stazione locale hanno perciò denunciato il 35enne di Mercogliano. Per lui anche una multa di 10mila euro. Diversi i controlli realizzati dai militari per contrastare il fenomeno degli animali vaganti che, non di rado, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità e creano disagi nei terreni di privati.