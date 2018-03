Resta in carcere l'avvocatessa irpina arrestata per truffa La decisione del gip di Foggia. La difesa è pronta a impugnare la misura al Riesame.

di Andrea Fantucchio

Maria Virginia Cantone resta in carcere. Il gip di Foggia ha confermato la misura cautelare. Dopo l'udienza di ieri nella quale l'indagata ha deciso di rimanere in silenzio. Nei suoi confronti è ipotizzato il reato di truffa aggravata e continuata.

La difesa, affidata agli avvocati Dimitri Monetti e Nico Colangelo, ha commentato la decisione del gip.

«Come ampiamente preventivato il giudice per le indagini preliminari di Foggia ha applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'avvocato Cantone. Un'ordinanza che, prima che si verificasse l'ultimo episodio del 14 marzo, indipendentemente da quest'ultima condotta che portava poi all'arresto in flagranza della Cantone, rendeva assolutamente improbabile una decisione diversa in questa fase», spiegano gli avvocati.

Gli avvocati confidano comunque nell'impugnazione della misura al Riesame.

Infatti ritengono l'ordinanza, «per larghi tratti tecnicamente erronea - anche in ordine alla questione di incompetenza territoriale - e sono fiduciosi per il ricorso, pur restando la posizione della Cantone notevolmente problematica sul piano cautelare, a causa della pluralità delle condotte e dei reati contestati e dei precedenti specifici a carico dell'indagata».

Una vicenda che ha fatto inevitabilmente discutere. Soprattutto per le modalità della truffa contestata. L'avvocatessa – secondo gli inquirenti – si è più volte spacciata per la sorella del vertice dell'ente nazionale anti-corruzione, il magistrato Raffaele Cantone. Il quale, dopo aver appreso la notizia, ha provveduto personalmente a denunciare la donna. Una querela che si è aggiunta a quelle delle sue vittime. Hanno raccontato di essere state più volte raggirate dall'indagata, versandole migliaia di euro per ottenere i suoi servizi. Poi – secondo l'accusa – mai forniti.