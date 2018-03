Misterioso raid nel cantiere della Lioni - Grottaminarda Danneggiati mezzi e containers

E' mistero sul danneggiamento di 11 mezzi meccanici e 3 containers nel cantiere della Lioni -Grottaminarda. Ignoti si sono introdotti all'interno del piazzale ed hanno rivolto le loro 'attenzioni' ai vetri di ruspe, escavatori ed altri mezzi di lavoro.

E' accaduto a Frigento, alla località La Quarta, non molto distante dal Santuario della Madonna del Buon Consiglio.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto ed identificare i responsabili di tale gesto, che potrebbe nascondere risvolti particolarmente inquietanti. Non si escluderebbe la pista del racket.

"L'opera - come ha più volte affermato il governatore di Palazzo Santa Lucia Vincenzo - assume un duplice significato: è la prima che appaltata in Regione Campania con la promessa di un cambiamento radicale nei tempi di realizzazione delle infrastrutture. In secondo luogo, rappresenta la riconferma dell'impegno a lavorare per uno sviluppo equilibrato della Campania che guardi soprattutto alla valorizzazione delle aree interne. L’arteria assume un valore strategico per la mobilità territoriale in quanto collega la A3 alla A16.”

L’intento è quello di completare i lavori nei tempi previsti, per poter così iniziare a guardare con fiducia al futuro. Ci sono finanziamenti statali e regionali che devono essere trasferiti lungo il percorso.

Dello stesso parere da sempre Rosanna Repole: “L’auspicio è che le risorse previste arrivino presto e che la burocrazia non ponga ostacoli su una strada di importanza primaria.”

La Lioni- Grottaminarda tra l’importo dei lavori lotti funzionali pari a 295 milioni di euro e quelli da stanziare per il completamento dell'opera 135 milioni di euro, costerà 43 milioni di euro. Il primo lotto, prevede la realizzazione del tratto di strada che si innesta tra gli svincoli di Grottaminarda-Frigento-Sant'Teodoro e Gesualdo per poi collegarsi con la Statale 90 delle Puglie. Il secondo lotto, per un importo pari a 35 milioni di euro, prevede la realizzazione dello svincolo di Sant’Angelo dei Lombardi e il colegamento con la SP217.

Nessun commento finora sul grave episodio da parte delle forze politiche. Si tratta in ogni caso di un gesto gravissimo e preoccupante. Un probabile segnale inquietante da parte della criminalità in un territorio appetibile, interessato da quest'opera di grande importanza economica.

Redazione Av