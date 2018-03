Sturno, falsifica e incassa assegno: denunciato 50enne Operazione dei carabinieri di Frigento dopo la denuncia di un uomo di Sturno. Indagato napoletano.

di AnFan

Truffa e ricettazione: è stato denunciato un 50enne di Napoli. Indagato dai carabinieri di Frigento in seguito alla denuncia di un uomo di Sturno. Il denunciante aveva raccontato ai militari di non aver incassato un titolo di rimborso erogato da una società fornitrice di energia elettrica. Erano così scattate le indagini dei carabinieri affiancati dai colleghi della compagnia di Mirabella Eclano. Secondo gli investigatori il 50enne avrebbe alterato i dati dell'assegno, di circa 1300 euro, incassandolo. Sono in corso altre indagini per chiarire in dettaglio le modalità della truffa.