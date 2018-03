Prata, lite fra genitore e preside: arriva l'ambulanza Sono intervenuti anche i carabinieri. Un litigio che non è passato inosservato.

di Andrea Fantucchio

Una lite fra un genitore e la preside che non è passata inosservata: è stato necessario anche l'arrivo dell'ambulanza. A causa dei momenti di forte concitazione vissuti dai protagonisti. E' accaduto oggi pomeriggio in un istituto scolastico di Prata Principato Ultra. Durante un incontro in programma a scuola. E alla presenza di diverse persone. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento. Se ne occuperanno i carabinieri della stazione locale che stanno ascoltando alcuni testimoni. Stando alle prime indiscrezioni la situazione sarebbe degenerata poco dopo le 16. Durante un incontro in cui erano presenti genitori e professori c'è stato uno scambio di vedute fra il padre di un alunno e la dirigente scolastica. La situazione è presto sfociata in una violenta lite verbale. Qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine e i soccorsi.

L'arrivo dell'ambulanza e delle gazzelle non è passata inosservata fra i cittadini. E velocemente la notizia si è diffusa anche sui social network. Come spesso capita, in questi casi, sono diverse le versioni circolate. Toccherà agli investigatori stabilire la verità ed eventuali colpe.