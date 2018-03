Domiciliari per spaccio: trovato con 2 telefoni. Va in carcere Protagonista della vicenda un 42enne di Atripalda. Poi finito nel carcere di Bellizzi Irpino.

di Anfan

Era stato arrestato per reati legati allo spaccio di droga, ed era così finito ai domiciliari. Ma si era procurato due telefoni. I carabinieri lo hanno scoperto e così per lui è scattata la denuncia. A essere scoperto dai militari un 42enne di Atripalda. Dopo la segnalazione, misura aggravata per l'uomo, per il quale si sono aperte le porte del carcere di Bellizzi Irpino.