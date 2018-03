Montella, pc a prezzo stracciato ma è una truffa: denunciato L'operazione dei carabinieri della stazione locale ha permesso di identificare il 42enne.

di Andrea Fantucchio

Computer a prezzo stracciato ma è una truffa: a cadere nella trappola un giovane di Montella. Convinto di aver “fiutato l'affare” ha effettuato il pagamento richiesto sulla carta prepagata. Dopo essere stato convinto dall'inserzionista. Ma, come potete intuire, la merce non è stata mai consegnata. E l'autore della truffa si è dileguato. E' seguita la denuncia in caserma da parte della vittima. Così sono scattate le indagini dei carabinieri della stazione locale, agli ordini del luogotenente Stefano Nazzaro. Settimane di lavoro investigativo che sono state premiate. I militari sono riusciti a identificare il 42enne di Chieti poi denunciato. Sono in corso altre indagini per chiarire le modalità della truffa.

Sempre a Montella, nel 2016, i carabinieri avevano denunciato otto persone per truffa online. I truffatori avevano ingannato ignari compratori mettendo in vendita altrettanti apparecchi elettronici: fra i quali un televisore lcd da 55 pollici, un controller da deejay per mixare musica, due I-Pad, due smartphone ed anche una pedana di pellets. I clienti avevano pagato con delle prepagate: una truffa complessiva da oltre 3500 euro. Gli investigatori erano riusciti a risalire all'identità di tutti i truffatori poi denunciati.