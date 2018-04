Violento incidente ad Arcella: fuori pericolo il 33enne Nello schianto che ha coinvolto un'auto e un bus aveva perso la vita una donna.

di AnFan

E' fuori pericolo il 33enne di Montemiletto che lo scorso 12 marzo è rimasto coinvolto in un violento incidente ad Arcella, frazione di Montefredane, nel quale ha perso la vita la compagna 42enne, Loredana D'Amelio. Sono seguite settimane di apprensione per l'uomo ricoverato in codice rosso con un grave trauma cranico oltre a diverse fratture. Ora, dopo un delicato intervento chirurgico, l'uomo è stato trasportato nel reparto di ortopedia dove proseguirà la sua degenza. Intanto è ancora aperta l'indagine sull'incidente nel quale, oltre alla Lancia Lybra sulla quale viaggiavano Morgan e Loredana, è stato coinvolto anche un pullman.